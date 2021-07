Scrive a Saka dopo rigore fallito ad Euro 2020: fan riceve risposta sotto porta di casa

Il racconto di un tifoso che ha scritto un messaggio di vicinanza al calciatore che ha fallito il rigore decisivo nella finale di Euro 2020

Redazione ITASportPress

L'esito della finale di Euro 2020 è noto a tutti. L''Inghilterra ha perso ai rigori contro l'Italia fallendo tre penalty. Uno di questi, quello decisivo, con il giocatore dell'Arsenal Saka. Il giovane 19enne, esattamente come Rashford e Sancho, anche loro "colpevoli" di aver fallito il loro tiro dal dischetto, sono stati vittima di abusi razzisti sui social e non solo. Eppure, non tutti i tifosi hanno reagito allo stesso modo.

La storia che viene raccontata dal Daily Mail dà speranza a tutto il mondo sportivo. Un fan dei Tre Leoni, e sostenitore dell'Arsenal, ha cercato di far arrivare parole di sostegno a Saka dopo tutte le brutte cose che sono uscite nei suoi confronti. Mai, però, avrebbe pensato di ricevere risposta, per giunta direttamente a casa sua...

IL RACCONTO DEL FAN -Steve Byrne, 55enne autista di autobus a Londra e tifoso dell'Arsenal, ha deciso di scrivere a Saka dopo la sconfitta della Nazionale inglese a Wembley. Vivendo a poca distanza dal giocatore, ha pensato bene di fargli avere la lettera a mano: "Nella lettera che gli ho scritto che si sarebbe rialzato e poi che avrebbe spiccato il volo e ho detto che mi sono ispirato a lui. Siamo la famiglia dell'Arsenal e ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Ho riportato una citazione del generale americano George Patton che diceva ‘il successo si misura da quanto in alto si rimbalza dopo aver toccato il fondo' e poi ho aggiunto ‘rimbalzerai quindi preparati a volare'".

"La lettera è stata recapitata prima che emergesse la notizia del razzismo che lui aveva subìto, io non ne sapevo nulla all'epoca. Quando l'ho visto piangere ed essere abbracciato da Southgate, il mio cuore è andato a lui. Volevo solo dirgli che è tutto ok, ho un figlio della sua stessa età e che potrebbe essere lui".

LA RISPOSTA - Un bel gesto, quello del tifoso. Come è stato un bel gesto quello dello stesso Saka. Come racconta il tabloid, infatti, Steve Byrne una sera si è visto recapitare una lettera di risposta direttamente a casa: "Stavo facendo un pisolino pomeridiano quando ho sentito suonare il campanello, ma non ho risposto alla porta perché ero troppo stanco. È stato solo il lunedì successivo che ho visto la lettera sul mio tappetino e l'ho aperta per scoprire che avevo ricevuto una risposta da Saka. Ho solo pensato ‘oh mio dio'. Il calciatore più famoso del Paese mi aveva mandato un biglietto. Non me lo aspettavo, anche se la mia era una bella lettera e speravo che la leggesse".

CONTENUTO - La risposta di Saka è stata davvero sorprendente: "Caro Steve, grazie mille per aver dedicato del tempo a scrivermi e lasciarmi un messaggio adorabile e incoraggiante, significa molto per me. Sì, ​​siamo la bella famiglia dell'Arsenal e sono onorato di far parte della famiglia. Porterò ogni giorno con me queste parole della tua lettera ‘preparati a volare', grazie". Dal canto suo, il tifoso ha poi aggiunto: "È un privilegio assoluto, incornicerò la lettera che ho ricevuto da lui".