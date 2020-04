Scuffet, addio a nonno Giovanni stroncato dal coronavirus: “Adesso parerò anche per te…”

Il coronavirus sta creando tanti problemi al mondo intero. Un’emergenza senza precedenti che sta causando anche molto vittime. Tra queste, anche il signor Giovanni, nonno di Simone Scuffet, ex portiere anche dell’Udinese e della Nazionale, ora allo Spezia.

Come riporta il Messaggero Veneto, il portiere ha voluto ricordare il 91enne, deceduto dopo aver contratto il Covid-19: “Mio nonno Giovanni Visintini di Remanzacco ci ha lasciati sabato dopo giorni di lotta contro il virus. Lo ricordo con grande affetto e insieme alla nostra famiglia lo porteremo nel cuore per la bella persona che è sempre stata”. E ancora Scuffet aggiunge: “Aveva 91 anni e ora parerò anche per lui. Grazie ai medici che lo hanno curato”.