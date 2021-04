Seedorf: “Ammonizione per chi si copre la bocca per parlare in campo”

La proposta dell'ex centrocampista

Da sempre impegnato nella lotta al razzismo Clarence Seedorf, ex campione di Milan, Ajax e Real Madrid, è intervenuto al Consiglio Europeo per parlare durante l’incontro dal titolo “Dialogo contro il razzismo e l’incitamento all’odio negli eventi sportivi”. L’olandese ha detto la sua su diversi temi e ha proposto una novità assoluto riguardo un comportamento in campo che, sempre con maggiore frequenza, molti atleti utilizzano per non farsi pizzicare dalle telecamere mentre parlano, ovvero mettersi la mano davanti alla bocca.