Seedorf: “Ancelotti o Guardiola? Pep un maestro, ma Carlo…”

Il commento dell'ex calciatore olandese

Lunga ed interessante intervista al Corriere dello Sport da parte di Clarence Seedorf . L'ex calciatore ha avuto modo di affrontare diverse tematiche legate all'attualità del calcio. Sia per quanto riguarda la Serie A, sia per quanto concerne la Champions League.

In ottica Coppa, l'olandese ha parlato di Real Madrid-Manchester City di oggi e del confronto Ancelotti-Guardiola: "Chi preferisco nel gioco tra i due? Io all’Ajax sono nato con la filosofia olandese che poi lui ha adottato al Barcellona. Guardiola è stato bravissimo a far evolvere quel sistema e rispetto ai tempi del Barça e del “tiki taka” adesso è molto più concreto: quel gioco fatto di decine e decine di passaggi si poteva mettere in pratica con Messi, Xavi e Iniesta. E anche lì dopo un po’ gli avversari trovavano le contromisure. Adesso Guardiola è rimasto un maestro nel massimizzare il possesso palla, ma la sua manovra va molto più alla ricerca della verticalizzazione. Al contrario, Ancelotti sa rendere semplici le cose difficili sia tatticamente sia nella preparazione della squadr a", ha detto Seedorf .

E ancora su Ancelotti: "Per otto anni nelle nostre vene è scorso lo stesso sangue e insieme siamo arrivati sul tetto del mondo. La concretezza ha sempre contraddistinto le squadre di Carlo: il suo è un calcio fatto di scelte tattiche semplici ed efficaci, di cuore, testa e grande spazio concesso alle individualità. Anche il Real nella parte della stagione in cui era meno in forma ha mostrato proprio testa e cuore. E’ stato sempre una squadra 'vera', come il Milan della seconda Champions vinta. Noi avevamo qualità, ma soprattutto eravamo un gruppo unito, con stimoli e un tecnico eccezionale".