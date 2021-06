Segretario Uefa: “Juventus, Real Madrid e Barcellona fuori da Champions possibile”

"Né io né il presidente Ceferin possiamo influire sul lavoro degli organi giudiziali"

Theodore Theodoridis , segretario generale dell’ Uefa , nel corso di un’intervista a Marca si è soffermato sulla Superlega e sulle possibili conseguenze per il club coinvolti. In modo particolare, dopo l'uscita di 9 società su 12, il dirigente ha parlato di Real Madrid, Barcellona e Juventus che hanno aperto una vera battaglia contro i principali organismi del calcio.

"Real, Barça e Juve fuori dalla Champions? È una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere esclusi", ha detto Theodoridis. "Dipende da loro. Né io né il presidente Ceferin possiamo influire sul lavoro degli organi giudiziali. Sono indipendenti e prendono decisioni indipendenti, come deve essere. Si tratta di tre club tra i migliori al mondo, perché dovrei sperare che non competano? Però è chiaro che per l’Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come rispetto, merito sportivo e uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le norme, devono affrontare le conseguenze che saranno decise".