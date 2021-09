Selfie con Depay costa caro a 13enne: 15 mesi di Daspo

La Federcalcio olandese ha punito in modo molto severo il giovane tifoso

Protagonista nella notte di una storica tripletta contro la Turchia, Memphis Depay fa parlare di sé anche per il selfie scattato con un giovanissimo tifoso che, nella sfida contro Montenegro di sabato scorso, aveva invaso il campo per avere un ricordo del suo idolo. L'attaccante olandese si era fermato in mezzo al terreno di gioco per soddisfare il piccolo fan 13enne che ha realizzato il suo sogno di avere una foto col campionissimo del Barcellona.