Semplici a Coverciano: “Con il settore giovanile un’esperienza fondamentale”

L’ex tecnico di Spal e Cagliari è intervenuto al corso dedicato ai ‘Responsabili di Settore Giovanile’, soffermandosi in particolar modo sui suoi anni in Primavera

L’ex tecnico di Cagliari e Spal ha parlato in particolar modo della sua esperienza con i giovani, soffermandosi sui tre anni in cui ha guidato la Primavera della Fiorentina: “Non pensavo – ha sottolineato Semplici rivolgendosi alla platea dei corsisti – che il settore giovanile mi potesse dare tutte queste sfaccettature lavorative: è stata un’esperienza che mi è servita per il proseguo della mia carriera da allenatore. Quando in Serie A ti ritrovi ad affrontare ragazzi che hai allenato nei settori giovanili, questo è motivo di grande orgoglio”.

Oltre ai successi ottenuti da mister nelle varie serie, sia tra i dilettanti che tra i professionisti, Semplici può vantare nel suo palmarés personale da allenatore ben tre Panchine d’oro. Ha ottenuto infatti il riconoscimento del Settore Tecnico per tre volte in tre differenti categorie: Panchina d’oro Seconda Divisione (per la stagione 2008/2009 alla guida del Figline in Serie C2), Panchina d’oro Serie C (2015/2016, Spal) e Panchina d’argento (2016/2017, Spal in Serie B).