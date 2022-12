Senegal eliminato dal Mondiale, Mané orgoglioso: “Avete reso fieri tutti. Lotteremo per vincere”

Un percorso importante per il Senegal al Mondiale in Qatar che si è interrotto agli ottavi di finale con la sfida persa contro l'Inghilterra. Considerando anche la grande assenza per infortunio di Sadio Mané, di gran lunga il miglior giocatore della squadra, la formazione africana ha comunque fatto molto bene. Proprio l'attaccante ex Liverpool e ora al Bayern Monaco ha voluto mandare un messaggio social a tutti i compagni mostrando grande orgoglio per il loro operato.