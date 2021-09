Sensi diventa un caso: out per l’Italia ma… sta bene. Mancini può punirlo

Il centrocampista ha fatto arrabbiare il CT

Un dolore al polpaccio gli ha fatto perdere la sfida dell'Italia contro la Lituania. Eppure, per sua stessa ammissione, le sue condizioni non destano preoccupazione. Parliamo di Stefano Sensi, centrocampista della Nazionale e dell'Inter che nelle scorse ore aveva lasciato il ritiro degli azzurri per infortunio. Un problema fisico che, però, sembra essere già sparito dato che proprio interista, una volta varcata la soglia di Coverciano, ha scritto sui social: "Sto bene ragazzi, non ho nulla. Ci vediamo domenica allo stadio". Un messaggio per tranquillizzare i tifosi interisti che nel weekend vedranno la squadra sfidare la Sampdoria in campionato.