Sensi, il primo allenatore: “Stava per mollare il calcio. Infortuni? Con me mai…”

Interessante intervista rilasciata a Fantacalcio.it da parte di Fernando de Argila, ex allenatore delle giovanili del Cesena e del San Marino in Lega Pro, nonché primo allenatore dell’attuale centrocampista dell’Inter Stefano Sensi. Il tecnico ha parlato a 360° del giocatore italiano: dagli esordi nel mondo del pallone fino all’approdo in nerazzurro e con la maglia della Nazionale maggiore.

Sensi, parla il primo allenatore

“Da ragazzino, avrà avuto 15 anni, la società voleva punirlo. E lui meditava di mollare”, ha raccontato Fernando de Argila su Sensi. “Ma lui non aveva fatto nulla di male. Semplicemente non si trovava bene col suo compagno di stanza che era più grande. E non aveva troppa voglia di studiare. Parlai con Stefano, spiegandogli che avrebbe potuto vivere di calcio, badando così alla sua famiglia. Quando sei un responsabile delle giovanili, non devi solo castigare, ma aiutare, correggere e formare. Per risolvere il problema bastò spostarlo di convitto e metterlo con quelli della sua età”.

“L’esperienza al San Marino? C’era una rosa di 24-25 giocatori. Di fatto la metà proveniva da varie squadre del campionato Primavera, l’altra era composta da tesserati di più di 30 anni. In questi casi o i giovani hanno molta personalità, o quelli più navigati comandano e ti schiacciano. Già allora Sensi era un fuoriclasse. Un giocatore differente, che sarebbe potuto diventare come Xavi e Iniesta. Era chiaro come fosse decisamente migliore di tutti gli altri. Credevo in lui, nel suo temperamento e nelle sue qualità. Se non gli avessi assegnato la fascia, a chi avrei dovuto affidarla? Al presidente del governo di San Marino? Mai avuto dubbi su tale scelta”.

E così finalmente il grande salto con Cesena, Sassuolo e poi Inter: “Contro il Barcellona disputò un “partidazo”. Giocò come se stesse sfidando me e lei, non una delle squadre più importanti del mondo”. “I recenti problemi fisici? Con me non si infortunò mai. Le lesioni muscolari possono dipendere da una vita sregolata, da un’alimentazione sbagliata o da allenamenti non sostenuti correttamente, Ma su di lui zero dubbi: è un vero professionista”.