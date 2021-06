Sensi infortunato e… insultato, la compagna non ci sta: “Vi auguro di…”

Dopo l'ennesimo infortunio per il centrocampista, out al prossimo Europeo, la compagna Giulia Amodio si è sfogata sui social a causa di tanti insulti ricevuti dal fidanzato

Duro sfogo di Giulia Amodio, fidanzata del centrocampista dell'Inter e della Nazionale Stefano Sensi, a seguito dell'ennesimo infortunio per il suo compagno che, sfortunatamente, dovrà rinunciare al prossimo Europeo con l'Italia. La giovane, evidentemente stufa dalla cattiveria e degli insulti ricevuti via social ai danni del calciatore, si è sfogata con una storia Instagram che non lascia spazio ad interpretazioni.

VI AUGURO DI... - La donna è andata dritta al punto, senza mezzi termini: "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante allo stesso tempo", ha scritto nella notte lady Sensi. "Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi".

Parole pesanti che racchiudono senza dubbio rabbia e dolore non solo per la situazione spiacevole a livello personale, ma anche per ciò che indubbiamente il giocatore starà passando con un forfait ad un passo dall'inizio di uno dei più importanti eventi calcistici a livello di Nazionale.