Sensi: “Migliorato grazie a Conte, ho grandi aspettative”

L’Italia continua la sua rincorsa all’Europeo 2020. Stefano Sensi è pronto a dare il suo contributo alla causa azzurra. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa: “Ho grandi aspettative su di me, come sempre. Sicuramente l’attenzione sarà sempre la stessa. Ho voglia di giocare, sono a disposizione del mister. Avere accanto giocatori tecnici come Jorginho e Verratti mi può aiutare. A Sassuolo ho giocato regista, all’Inter gioco mezzala, posso giocare dove serve. Ruolo? Ho sempre detto che è il regista. Ma nel calcio moderno ci si scambia spesso i ruoli durante la partita. Con Conte all’Inter mi sto trovando molto bene a fare la mezzala”.

CONTE – “Sicuramente la sua mentalità fa migliorare. Sento già di essere cresciuto soprattutto mentalmente. Penso che il calcio di oggi non conti molto il fisico quanto la velocità d’esecuzione e la tecnica. E anche un ragazzo basso possa avere atletismo. In azzurro proponiamo un calcio offensivo, cerchiamo il fraseggio e il palleggio spesso. Differenze tra Mancini e Conte? Le differenze sono molte, anche perché in Nazionale abbiamo meno tempo. Entrambi hanno una mentalità vincente e questo conta”.

INTER – “Mi sono ritrovato in un mondo totalmente diverso. Per me arrivare all’Inter è stato un sogno ma sto vivendo con serenità e ambizione. Devo ringraziare anche per questo società e mister e compagni, tutti credono in me e così lavoro al meglio. Icardi? Noi abbiamo sempre lavorato per fare del nostro meglio. È una questione di cui si è occupata la società. Europeo o scudetto? Lavoriamo nell’Inter per vincere lo scudetto e nell’Italia per vincere l’Europeo”.