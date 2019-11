Seregno, arriva il rifiuto anche di Obinna. Il club: “Normale voglia continuare a giocare nelle massime serie…”

Altro rifiuto per il Seregno. Dopo averci provato per Marco Borriello, il club lombardo, che milita nel campionato di Serie D, ha dovuto incassare anche il no di Victor Obinna, ex attaccante di Inter e Chievo attualmente svincolato dopo l’esperienza in Sudafrica con il Cape Town City. A renderlo noto, con una nota dai sapori polemici, è stata la stessa società.

NOTA – “Il Seregno Calcio annuncia che il grandissimo campione Victor Obinna ha declinato la nostra proposta. È comprensibile che un giocatore di tale caratura voglia continuare a giocare nelle massime serie dei campionati. Forza Obinna! Ti auguriamo un grande prosieguo della tua carriera!”.