Seregno in C, Brozovic: “Ora bisogna pensare in grande”

Brozovic ha fatto i complimenti al Seregno per la promozione in Serie C

Redazione ITASportPress

Dopo 39 anni dall’ultima volta, il Seregno è riuscito a conquistare la Serie C. Grazie al pareggio per 2-2 contro la Casatese, la squadra di França ha messo le mani sulla promozione con una giornata di anticipo. Così facendo, il Seregno potrà festeggiare il magnifico traguardo con i propri tifosi allo stadio Ferruccio aperto al pubblico.

Fan speciale del Seregno il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic che, tramite un post su Instagram, si è congratulato per l’approdo in Serie C: “Complimenti al Seregno e al mio Presidente Davide Erba per aver vinto il campionato ed aver scritto la storia. Benvenuto nel calcio professionistico! Ora bisogna pensare in grande ed avrete tutto il mio supporto ed esperienza! Forza Seregno!! Un messaggio speciale, replicato anche da Nainggolan che ha commentato sotto il post: “Grande Davide”.