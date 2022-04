Serena esalta Benzema: “Tecnico e intelligente. Vede prima il gioco…”

Parla l'ex attaccante

Arrivano i complimenti anche di Aldo Serena per il bomber del Real Madrid Karim Benzema , autore di una tripletta fantastica contro il Chelsea nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il centravanti ha mostrato tutte le sue qualità e anche l'ex attaccante italiano non ha potuto fare a meno che esaltarne le qualità.

Parlando al Corriere della Sera, Serena ha detto: "Ha tecnica e intelligenza, vede prima il gioco, capisce cosa può accadere. Così ha segnato sul cross di Modric, si è staccato dalla marcatura al momento giusto, sapeva dove sarebbe arrivato il pallone". Ripercorrendo poi la carriera recente del francese: "Con CR7 giocava per Cristiano, che si prendeva tutta la gloria, andato via il portoghese, ha modificato il modo di muoversi in campo. È un campione: bravo a finalizzare, tira in modo secco e preciso, ha un bel tocco di palla".