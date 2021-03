Serena rivela: “Io allenatore? Ho lasciato perdere dopo… gli insulti a Trapattoni”

Moltissimi giocatori non lasciato il calcio dopo aver terminato la carriera. C’è chi diventa dirigente e chi, invece, decide di diventare allenatore. Una strada non sempre allettante e inseguita da alcuni calciatori.

ESEMPIO

In questa categoria rientra sicuramente Aldo Serena. L’ex attaccante italiano, protagonista con Juventus, Inter, Milan e Torino, ha spiegato a “Il Giornale” per quale motivo non ha mai voluto diventare un tecnico: “Una volta, uscendo da San Siro dopo una brutta partita, ci siamo trovati, con Trapattoni, in mezzo ai tifosi, anche ragazzini, che insultavano il Trap. Con quello che rappresentava. Ho detto: non fa per me il mestiere dell’allenatore”.