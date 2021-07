Sergio Ramos ‘corteggia’ Messi: “Ci sarà sempre posto per lui nella mia squadra”

Il difensore si è appena trasferito al Psg: "Neymar ha insistito molto perché venissi...".

Nell’ultima decade Lionel Messi e Sergio Ramos sono stati avversari in campo sfidandosi nel Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Nonostante la grande rivalità, l'attuale difensore del Paris Saint-Germain , fresco di addio ai blancos, ha rivelato che non avrebbe problemi ad accogliere La Pulce nella sua squadra.

SEMPRE UN POSTO - Parlando a TNT Sports, il neo difensore dei parigini ha detto: "Mi piace giocare con i migliori giocatori e Messi è uno dei più grandi al mondo e come ho detto più volte lo vorrei sempre nella mia squadra , è un fuoriclasse. Ci sarà sempre un posto per lui nella squadra".

PSG - Nel corso dell'intervista, Sergio Ramos ha parlato anche di un altro campionissimo, Neymar, che pare abbia avuto un certo ruolo nell'approdo a Parigi dello spagnolo: "Neymar ha insistito molto per il mio trasferimento, nonostante io giocassi nel Real e lui nel Barça e la grande rivalità tra le due squadre, abbiamo instaurato un buon rapporto e mi ha mandato tanti messaggi. Credo sia sempre gratificante quando i campioni ti vogliono in squadra. Ho ottimi rapporti anche con Sarabia e con Keylor Navas che è un fratello per me dopo i tanti anni a Madrid, ma anche con Di Maria e Icardi. Dico che è stato facile inseririmi in questo spogliatoio".