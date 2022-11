Sergio Ramos e il Mondiale mancato: “Era il mio sogno. Mia mentalità non cambierà”

POST - "La scorsa stagione per me è stata dura, sia per gli infortuni che per l'adattamento ad un club nuovo e una città nuova", ha esordito il difensore facendo riferimento al passaggio dal Real al Psg. "Ho lavorato con corpo e anima per recuperare e tornare a sentirmi il me stesso di sempre. Fortunatamente, posso dire che questa stagione sono tornato a sentirmi me stesso, tornando a godere del calcio, del mio club, e di una grande città come Parigi". E sul Mondiale in Qatar e la mancata convocazione: "Il mondiale? Certamente era uno dei grandi sogni che avrei voluto compiere. Sarebbe stato il quinto, però disgraziatamente dovrò vederlo a casa. Per me è dura, però tutti i giorni sorge il sole. Non cambierà assolutamente niente in me. Nè la mia mentalità, nè la mia passione, nè la mia costanza, nè lo sforzo e la dedizione sul calcio. Ciò è ciò che penso, e volevo condividerlo con voi. Grazie a tutti per l'affetto, mi restano molti obiettivi da raggiungere. Desidero a loro il meglio: Vamos Spagna", le parole di Sergio Ramos.