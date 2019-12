Sergio Ramos: “Facciamo un Pallone d’Oro solo per Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco chi è il difensore del futuro…”

Un Pallone d’Oro solo per Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Questa la proposta di Sergio Ramos, centrale difensivo del Real Madrid e della Spagna. Intervistato da Ivan Zamorano per TUDN, il difensore blancos ha parlato del recente successo della Pulce e delle vicende calde del calcio europeo con particolare riferimento al proprio club.

PALLONE D’ORO – Singolare la proposta, per altro già sentita anche in Italia, di Sergio Ramos: “Pallone d’Oro? Potrebbe essercene uno solo per Messi e Cristiano Ronaldo a seconda dei loro risultati. Poi uno per il resto dei giocatori”, ha detto il difensore spagnolo. “Credo possa essere la cosa migliore per il calcio”.

REAL MADRID – E sul club blancos, El Capitan ha detto: “Essere il capitano del Real Madrid mi rende orgoglioso. Alla fine è qualcosa che nessuno mi ha regalato. Dietro tutti i successi c’è tutto il lavoro, il sacrificio, la dedizione e la costanza. Perché non è solo arrivare ad un certo livello, ma mantenerlo. Ci sono molte cose dietro che in tanti non sanno, Il successo non arriva per caso. Spero di poter essere da esempio per ispirare milioni di bambini. Quando lotti per qualcosa, le cose si realizzano e possono essere raggiunte”.

IL FUTURO RAMOS – “Alla fine, i confronti non sono mai buoni. C’è una ‘cantera’ molto buona nel Real Madrid, bisogna sempre mantenere quella base nazionale. Ci sono buoni giocatori sul mercato e la squadra può acquistarli. De Ligt è un centrale con molta prospettiva. Ha bisogno di esperienza, ma è il giocatore del futuro”.