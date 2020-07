Sergio Ramos festeggia fuori dal campo: nato il piccolo Máximo Adriano

Sergio Ramos campione in campo e fuori. Questa volta il capitano del Real Madrid festeggia qualcosa di ben più importante di un trofeo con i blancos: la nascita del suo ultimo figlio. Lo spagnolo ha voluto rendere partecipi i suoi fan sui social con una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Pilar e del piccolo neonato.

Sergio Ramos di nuovo papà

Si chiama Máximo Adriano e sta bene, così come sua madre. Non ha saputo trattenere l’emozione del momento il capitano del Real Madrid che suoi social ha scritto: “Immensamente felice di annunciare a tutti l’arrivo di Máximo Adriano”, le parole su Instagram di Sergio Ramos in merito alla nascita del suo ultimo figlio. “Lui e la mamma sono in perfette condizioni. Pesa 3.270 kg”. E rivolgendosi a sua moglie Pilar Rubio: “Sono orgoglioso di te vita mia. Ti amo tantissimo”.

Insomma, il successo più grande, anche prima della 34^ Liga vinta dal Real Madrid, è il neo arrivato in famiglia. Complimenti a Sergio Ramos nelle vesti di tenero papà e marito.