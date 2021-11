Sergio Ramos, il Psg pensa alla risoluzione del contratto

Il difensore non è ancora sceso in campo col Psg

Nonostante la dura presa di posizione di Leonardo , dirigente del Paris Saint-Germain , non si placano le voci relative al difensore ex Real Madrid Sergio Ramos arrivato in estate a parametro zero ma mai sceso in campo a causa di continui problemi fisici.

Nel corso delle ultime settimane si era parlato già di addio. Una voce che viene ripresa con forza anche in queste ore da Le Parisien a cui hanno fatto poi eco i principali media. Da quanto si apprede, infatti, non viene considerata un’utopia all’interno del club la possibilità che Sergio Ramos possa rescindere il suo contratto. L’ex Real Madrid in quattro mesi non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale con la maglia parigina e per questa ragione la presenza dell'ex blancos sembra essere diventata un peso. Il club vorrebbe cercare un accordo per la risoluzione anche se non sarà affatto facile.