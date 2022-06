Sergio Ramos, il retroscena: chiese aiuto alla federazione per vincere il Pallone d’Oro

ANTICIPAZIONI - "Rubi, buonasera, spero che tu stia bene con tutta la famiglia. Sai che non ti ho mai chiesto niente, ma se voglio farlo oggi è perché penso che sia un anno speciale per le prestazioni che ho avuto quest'anno. Mi piacerebbe che mi aiutassi in quello che puoi, nei meccanismi della UEFA per quello che riguarda il Pallone d'Oro. Ti ringrazierei per tutta la vita. Non solo per me, ma anche perché penso che il calcio spagnolo lo meriti molto". Queste, alcune delle parole di Sergio Ramos a Rubiales.