Sergio Ramos, niente Mondiale con la Spagna: Hakimi lo difende sui social

Nelle scorse ore la Spagna ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale in Qatar 2022. A renderla nota, ovviamente, il commissario tecnico Luis Enrique che ha reso noti i nomi dei convocati delle FurieRosse.

Sono 26 i selezionati, dove spicca l'assenza di Sergio Ramos. Il difensore ora al Paris Saint-Germain non è riuscito ad ottenere la chiamata del CT spagnolo e ha fatto discutere. Anche il suo compagno di club, Achraf Hakimi, ex Inter, non l'ha presa bene e con un facile commento sui social, precisamente su Twitter, ha scritto: "Sergio Ramos è il miglior difensore al mondo".