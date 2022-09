Sergio Ramos può tornare in Nazionale: Luis Enrique lo ha inserito in pre lista

Dopo una stagione molto complicata, Sergio Ramos è tornato ad offrire prestazioni di grande livello col il Paris Saint-Germain, in campionato e in Champions League. Il difensore aveva trascorso buona parte della scorsa annata in infermeria ma adesso sta decisamente meglio fisicamente e si sta confermando uno dei leader della squadra parigina allenata da Galtier.