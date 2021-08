Serie A calcio femminile su La7: Francesca Brienza e Antonio Cabrini in studio. Tutta la squadra

La7 seguirà il massimo campionato di calcio femminile. In studio ci saranno Francesca Brienza e Antonio Cabrini. Una grande team tra telecronache e servizi

LA SQUADRA DI LA7 - Come si legge nella nota stampa del canale "ogni partita sarà arricchita da uno studio per i commenti, le interviste ai protagonisti, gli highlights e le analisi del match pre e post gara condotto da Francesca Brienza, affiancata dal campione del Mondo 1982, Antonio Cabrini. Le telecronache saranno affidate alle giornaliste sportive Cristina Fantoni e Laura Gobbetti mentre il commento tecnico sarà di Martina Angelini. La prima partita - in esclusiva in chiaro - sarà Empoli - Roma, in diretta il 28 agosto alle 17.30, in contemporanea su La7 e La7D (Canale 29 del DTT). Un appassionante evento sportivo che le Tv del Gruppo Cairo Communication seguiranno per due stagioni a seguito dell'accordo raggiunto con la Figc che prevede la messa in onda di una partita per ciascuna giornata del Torneo".