Serie A femminile: il punto dopo la 5^ giornata

Giornata importante nel massimo campionato di serie A femminile, dove la Juventus si stacca e vola in vetta solitaria, dopo il successo per 3-0 sul Verona, con doppietta di Super Girelli per le bianconere. Il Milan di Ganz scivola quindi al secondo posto, dopo il pareggio imposto dalla Fiorentina per 1-1, con vantaggio viola firmato dalla “guerriera” Guagni e pareggio delle rossonere nella ripresa con Salvatori Rinaldi. Sorride la Roma che vince ancora e convince contro il Sassuolo, 2-1 il finale con reti di Erzen e Bernauer che decidono il match allo stadio Tre fontane; pareggio invece tra Bari ed Inter con i goal tutti nel primo tempo firmati da Zammit e Tarenzi. Completano il quadro di giornata le sconfitte interne di Orobica e Tavagnacco, rispettivamente contro Florentia ed Empoli, che si impongono alla grande.

In classifica c’è la Juve a punteggio pieno con 15 punti, Milan 13 e Roma 12, mentre nelle ultime due posizioni ci sono Tavagnacco a quota 2 e Orobica con 1.