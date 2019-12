Serie A femminile, il punto dopo la nona giornata

La Juventus in vetta alla classifica sbanca letteralmente il campo del fanalino Orobica con un tennistico 1-7, che dimostra tutta la forza del collettivo bianconero guidato dalla coach Guarino. Doppietta di “dinamite” Rosucci per la Juve che non perdona, mentre non gioca il Milan di Ganz contro il Bari, che non ha potuto raggiungere la Lombardia a causa del volo annullato peril maltempo in Puglia.