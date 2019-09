Serie A femminile, il punto dopo la seconda giornata

Nella seconda giornata del campionato di serie A femminile, sono Milan e Juventus al comando della classifica a punteggio pieno. La squadra rossonera di mister Ganz si impone con un netto 4-1 sull’orobica, grazie ai goal di Bergamaschi, Rinaldi, “furia bionda” Giacinti e Hovland. La Juve dal suo canto espugna il campo del Sassuolo per 1-3, con doppietta per la Girelli, mentre per le neroverdi ci pensa la garanzia Sabatino. Colpaccio della Roma in quel di Firenze, con un goal per tempo della Serturini e poi la Hegerberg che chiude i conti. A completare il quadro di giornata, la vittoria dell’Inter ad Empoli col rigore di Marinelli, quindi il Verona che vince sulla Florentia ancora con bomber Glionna ed infine il pareggio tra Tavagnacco e Bari per 1-1.

Ha collaborato Paolo Pierangelo