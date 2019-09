Serie A femminile: partono forte Juve, Milan e Fiorentina. Il punto

E’ iniziata alla grande la nuova stagione del campionato di serie A femminile, con goal a grappoli nelle partite che si sono disputate. Un chiaro segnale di forza è arrivato dalle Big Juventus, Milan e Fiorentina, che hanno vinto e convinto con prestazioni di grande carattere. La Juve campione in carica ha sofferto contro l’Empoli ma ha saputo trovare la forza di reagire per imporsi 2-1 con la azzurra Girelli che è andata a segno; roboante successo della Fiorentina nel derby contro la Florentia, 2-4 il finale per Guagni e compagne che hanno confermato tutta la loro forza con doppietta per la Lazaro. Il Milan di Ganz sbanca il campo della Roma con un 3-0 scaturito nella ripresa, dopo lo 0-0 all’intervallo; a segno anche la centravanti azzurra “Furia bionda” Giacinti per il tris. Scoppiettante pareggio tra Bari e Sassuolo per 3-3, con la punta azzurra Sabatino subito a segno per il team neroverde. A completare il quadro altri 2 pareggi, quello 1-1 tra Orobica e Tavagnacco, quindi 2-2 tra Inter e Verona, con pareggio veneto in pieno recupero.

Ha collaborato Paolo Pierangelo