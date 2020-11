Serie A femminile, risultati classifica e prossimo turno

La Juventus cala il poker contro il Sassuolo e conquista il settimo successo nella Serie A TIMVISION 2020-21. Le prime della classe, in vetta a punteggio pieno, ora vantano tre lunghezze di distanza sul Milan, secondo in solitaria sia grazie al 2-1 realizzato in casa del Napoli, sia al passo falso delle emiliane di Piovani, scivolate al terzo posto e distanti cinque punti dalla vetta. La prima frazione di gara a Vinovo si svolge all’insegna dell’equilibrio, con un paio di salvataggi per parte e un’occasione di testa sprecata da Dubcova a pochi metri da Giuliani; ma nella ripresa sono le padrone di casa a far valere la loro supremazia. Il punteggio si sblocca al 57′ con Sembrant, che sul corner battuto da Cernoia si inserisce a perfezione e batte Lemey di testa. Cinque minuti più tardi Mihashi ha la palla per rimettere in pari il match, ma a distanza ravvicinata colpisce male e il pallone si impenna sopra la porta bianconera. Sbaglia poco dopo anche Cambiaghi, che appena entrata dalla panchina calcia debolmente col destro un buon pallone filtrante al limite dell’area avversaria favorendo la presa sicura di Giuliani. Al 69′ invece non sbaglia Caruso, che dal centro dell’area fulmina Lemey con un gran destro e raddoppia. Le ospiti tentano di reagire ma dopo il doppio vantaggio perdono lucidità e incassano altre due reti nel finale: all’84’ Cernoia trova un piazzato vincente da dentro l’area, all’89’ Zamanian raccoglie il suggerimento di Alves e a porta praticamente vuota non può sbagliare. Si conclude a reti inviolate invece l’ultima gara della 7a giornata tra Hellas Verona e San Marino Academy.

Risultati dei posticipi della 7a giornata di Serie A TIMVISION 2020-21

Juventus – Sassuolo 4-0

57’ Sembrant (J), 69’ Caruso (J), 84’ Cernoia (J), 89’ Zamanian (J)

Hellas Verona – San Marino Academy 0-0

Napoli Femminile – Milan 1-2

Roma – Fiorentina 2-2

Florentia San Gimignano – Empoli 2-1

Inter – Pink Bari 3-0

Programma dell’8a giornata di Serie A TIMVISION 2020-21

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO “SERIE A” FEMMINILE 2020-21

(tra parentesi il numero di gare disputate)

21 [7] Juventus

18 [7] Milan

16 [7] Sassuolo

12 [7] Empoli Ladies

12 [7] Roma

10 [7] Fiorentina

10 [7] Inter

9 [7] San Gimignano

7 [7] Hellas Verona

4 [7] San Marino

3 [7] Pink Bari

0 [7] Napoli

———-

Sabato 14 e domenica 15 novembre

Empoli – Inter

Florentia San Gimignano – Juventus

Pink Bari – Fiorentina

San Marino Academy – Napoli Femminile

Milan – Roma

Sassuolo – Hellas Verona