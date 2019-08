Serie A femminile, svelato il calendario per la stagione 2019-2020

È stato svelato questo pomeriggio, alle ore 15.30, il calendario della Serie A femminile per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Il cammino delle 12 squadre partecipanti partirà il 14 settembre e sarà caccia alla Juventus, che proverà in tutti i modi a trionfare per il terzo anno consecutivo. La prima antagonista sarà ancora la Fiorentina, che per poco non ha battuto i bianconeri nella scorsa edizione, ma attenzione anche alle altre temibili avversarie: Inter, Roma e Milan le favorite per lottare ai vertici. Tutte e tre sono uscite rinforzate dal calciomercato e ne vedremo sicuramente delle belle. Le ragazze di Rita Guarino inizieranno contro l’Empoli, formazione neopromossa. Alla terza giornata sarà già derby di Milano.

Ecco l’intero cammino:

1^ giornata Andata 14 settembre 2019, ritorno 18 gennaio 2019 Roma-Milan

Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women

Inter-Hellas Verona Women

Juventus-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Tavagnacco

Pink Bari-Sassuolo 2^ giornata Andata 21 settembre 2019, ritorno 25 gennaio 2020 Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-Roma

Hellas Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari 3^ giornata Andata 12 ottobre 2019, ritorno 1 febbraio 2020 Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Hellas Verona Women 4^ giornata Andata 19 ottobre 2019, ritorno 15 febbraio 2020 Empoli Ladies-Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Hellas Verona Women-Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women

5^ giornata Andata 2 novembre 2019, ritorno 22 febbraio 2020 Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Hellas Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies 6^ giornata Andata 16 novembre 2019, ritorno 21 marzo 2020 Florentia S. Gimignano-Roma

Hellas Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco 7^ giornata Andata 23 novembre 2019, ritorno 28 marzo 2020 Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Hellas Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter 8^ giornata Andata 30 novembre 2019, ritorno 18 aprile 2020 Roma-Tavagnacco

Florentia S. Gimignano-Milan

Hellas Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo-Inter