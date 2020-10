Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Coronavirus

Non arrivano buone notizie dalla Lega Serie A. Il presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 e presenta sintomi. A renderlo noto è stata la stessa Lega attraverso un comunicato ufficiale.

Dal Pino positivo al coronavirus

“La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Questa la nota diffusa dalla Lega in merito alle condizioni del numero uno. Ricordiamo che il campionato italiano dopo la terza giornata disputata lo scorso weekend sarà in pausa per permettere alla Nazionale di disputare i propri impegni e quindi osserverà una settimana di pausa.