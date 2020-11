Serie A, il prestito paga e valorizza: da Pobega a Sottil l’avvio di stagione è incredibile

Giovani e di talento, ma ancora non delle certezze. Così la Serie A si trova a fare i conti con tantissimi calciatori mandati in prestito a cercare fortuna: la loro e quella della squadra che ne detiene il cartellino. Mai come in questa stagione, molti ragazzi sono stati ceduti in prestito in altre squadre con la speranza di poter aiutare il club e soprattutto di valorizzarsi.

Tanti esempi nel massimo campionato italiano, alcuni davvero vincenti. Almeno fin qui…