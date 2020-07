Serie A, la classifica dopo il lockdown con conferme e sorprese

La classifica di Serie A aggiornata dopo il periodo di lockdown mostra una serie di sorprese totalmente inaspettate fino a qualche settimana fa. Tenendo in considerazione soltanto le ultime cinque partite affrontate da tutte le squadre di massima serie, sono usciti fuori dei risultati sorprendenti e che dimostrano lo stato di forma di tutte le squadre dopo la lunga pausa.

LOTTA SCUDETTO

La lotta scudetto nel periodo post-lockdown è una questione tutta lombarda tra Atalanta e Milan, le due squadre infatti occupano rispettivamente la prima e seconda posizione con 15 e 13 punti. Segue la Juventus al terzo posto con 12 punti in 5 partite, a pari punti col Napoli di Gattuso, sotto soltanto per la differenza reti. A sorpresa troviamo il Sassuolo quinto a soli quattro punti dalla vetta, con Roberto De Zerbi che può ritenersi soddisfatto dello stato di forma dei suoi uomini.

DELUSIONI INTER E LAZIO

L’Inter di Antonio Conte è fuori dalla qualificazione alla fase a gironi della Champions League, con un sesto posto a 8 punti che le consente “soltanto” la partecipazione in Europa League. In netta ripresa il Cagliari di Walter Zenga che occupa il settimo posto, dietro ai nerazzurri soltanto per la differenza reti sfavorevole. Grande delusione invece per la Lazio, che da quando il calcio è ripreso è riuscita ad accumulare nelle ultime cinque partite soltanto 6 punti, occupando un più che deludente dodicesimo posto.

ZONA RETROCESSIONE

Sorpresa per il Brescia, che nelle ultime 5 gare ha collezionato altrettanti punti, riuscendo a posizionarsi al sedicesimo posto, mettendosi alle spalle Parma (3 punti), Lecce (3 punti), Genoa (2 punti) e Spal (1 punto). Secondo questa speciale classifica retrocedono dunque i genoani tredici partecipazioni consecutive in Serie A. Di seguito vi proponiamo la classifica completa del post-lockdown.