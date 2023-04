Confronto Serie A-Premier League, a livello economico differenze abissali

Ricavi più che doppi e perdite dimezzate: è questo il quadro che emerge dal confronto tra le big della Serie A e della Premier League. Alla base dell'analisi economica ci sono i bilanci della stagione 2021/22. Sono stati infatti presi in considerazione i fatturati netti delle principali sei società di Serie A e di Premier League: quindi Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan in Italia; Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Arsenal in Inghilterra.