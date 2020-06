Lega A-Sky: è scontro totale! I club: “Pagate o stacchiamo il segnale”

Tra la Lega Serie A e Sky adesso è scontro totale. L’emittente satellitare deve ancora corrispondere la sesta e ultima rata da 131 milioni di euro, che a quanto pare non è ancora arrivata nelle casse dei club.

TUTTO EBBE INIZIO COL COVID-19

La situazione è iniziata a diventare tesa a partire dall’inizio della pandemia di Covid-19 che ha costretto i vari campionati mondiali ad interrompersi. Da quel momento, infatti, Sky aveva chiesto di ridiscutere i termini per l’importo da pagare in vista del prossimo anno sportivo. Una soluzione potrebbe arrivare dall’assemblea di Serie A convocata in maniera eccezionale il prossimo 30 giugno, e che vedrà all’interno dell’ordine del giorno anche la questione diritti televisivi.

“PAGATE O STACCHIAMO IL SEGNALE”

I club, intanto, non ci stanno. Tra questi infatti c’è persino chi inizia a valutare l’idea di staccare il segnale per le partite di Serie A a partire dalla prossima 32° giornata di campionato, che avrà luogo a partire dal 12 luglio. Una situazione parecchio tesa e che potrebbe avere qualunque epilogo allo stato attuale delle cose, e soltanto la riunione del prossimo 30 giugno potrà svelare se le acque si saranno calmate o meno.