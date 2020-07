Serie A, sorpresa: c’è una classifica con Juventus fuori dalle coppe e un Milan in zona retrocessione

Non esiste soltanto la classifica del campionato di Serie A, bensì ci sono anche altre particolari graduatorie che sebbene non determino vincitori e vinti di una stagione, lasciano intuire l’andamento dell’annata di una squadra. E’ il caso della classifica stilata da Transfermarkt che raggruppa i club in base alla loro migliore capacità realizzativa, facendo un rapporto tra tiri effettuati e gol.

FANALINO DI CODA

Fanalino di coda di questa particolarissima classifica è l’Udinese, che ha una percentuale realizzativa appena del 7,6%, con 27 gol segnati su 353 tiri totali. Piena zona retrocessione per Milan e Spal, che occupano rispettivamente il diciottesimo e il diciannovesimo posto con l’8,6% e 7,8%. I rossoneri infatti sono stati capaci di realizzare soltanto 39 gol su 455 tiri, mentre gli estensi 23 gol su 293 tiri. Appena fuori dalla zona retrocessione troviamo il Napoli, insieme a Fiorentina e Bologna, che occupano in ordine diciassettesimo, sedicesimo e quindicesimo posto con il 10,6%, 10,9%, 11,7%.

LA TESTA DELLA CLASSIFICA

La testa della classifica è sorprendentemente occupata dal Sassuolo, che ha una mostruosa media realizzativa: l’88,7% con 55 gol su 62 tiri totali. Nessuna squadra negli ultimi 10 anni, secondo questa classifica, era riuscita a fare così tanto. Alle spalle dei neroverdi troviamo l’Atalanta, con “appena” il 19,7%, grazie agli 83 gol segnati dopo 424 tiri. Lazio e Cagliari occupano il terzo e quarto posto con il 17,7% e il 17,1%, mentre Inter (16%), Genoa (15,4%) e Torino (15,4%) riescono ad ottenere un ipotetico piazzamento nelle coppe europee con rispettivamente il quinto, sesto e settimo posto.

SORPRESA JUVENTUS

La Juventus in questa speciale classifica occupa soltanto l’ottavo posto, col suo 15% di quota realizzativa, grazie alle 63 reti dopo 421 tiri totali. Seguono la squadra bianconera il Lecce e il Brescia, col 15% e il 13,6%, grazie alle 38 reti su 253 tiri dei salentini e i 27 gol su 199 tiri dei lombardi. Completano la classifica Roma (13,4%), Parma (13,1%), Sampdoria (12,7%), Hellas Verona (11,9%), rispettivamente all’undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto.