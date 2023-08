Serie A, Turati squalificato per espressione blasfema

Il portiere del Frosinone è stato 'pizzicato' dalle telecamere durante la partita contro il Napoli: stop come da regolamento, contro l'Atalanta toccherà a Cerofolini

Un solo giocatore squalificato dopo le partite della prima giornata di Serie A. Ma non dopo un'espulsione ricevuta in campo. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato per un turno il portiere del Frosinone Stefano Turati dopo che l'ex estremo difensore di Sassuolo e Reggina era stato 'pizzicato' dalle telecamere mentre pronunciava 'un'espressione blasfema' durante la partita contro il Napoli disputata sabato 20 agosto allo stadio Stirpe e vinta 3-1 dai campioni d'Italia.