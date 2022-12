A Dubai il Liverpool ne fa quattro al Milan

All'Al Maktoum Stadium di Dubai, contro il Liverpool, il Milan perde il secondo match nella Dubai Super Cup, terminando la competizione con un solo punto grazie alla vittoria ai rigori dopo l'1-4 dei tempi regolamentari. Nell'arco dell'amichevole di stasera gli inglesi hanno fatto di più, dimostrandosi più vivaci e concreti: i gol di Salah e Thiago hanno indirizzato il primo tempo, la doppietta di Núñez ha certificato il verdetto. I rossoneri ci hanno messo impegno e per l'applicazione dimostrata non meritavano un passivo così netto: la rete di Saelemaekers ha ristabilito le distanze solo per un breve periodo. Dal dischetto, però, trascinati dalle parate di un Mirante protagonista, la squadra di Mister Pioli si è tolta la consolazione di avere la meglio.

Va dato il peso corretto a questo doppio ko negli Emirati Arabi: nessuna posta era in palio, nonostante il campo abbia lasciato indicazioni importanti: errori e carenze da correggere, ma comunque non mancano gli aspetti positivi perché la condizione sta crescendo e il gruppo si sta riamalgamando. Ancora ottimo l'apporto dei ragazzi della Primavera, in particolare di El Hilali. Ora il Diavolo rimarrà a Dubai fino all'inizio di settimana prossima andando avanti nella preparazione, per poi fare ritorno a Milano e avvicinarsi ancora di più alla vera ripresa della stagione. Prima dell'impegno ufficiale in Serie A il quale aprirà anche il 2023, in trasferta a domicilio della Salernitana, in programma l'amichevole al Philip Stadion di Eindhoven, avversario il PSV (venerdì 30 dicembre alle 18.15).