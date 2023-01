A Ferrari risponde Caprari: Monza-Sassuolo è 1-1

Finisce in parità la sfida tra il Monza e il Sassuolo che valeva molto per la parti basse della classifica. Un 1-1 che accontenta le due squadre dopo un match sempre vivo e con occasioni per i padroni di casa brianzoli e i neroverdi di Dionigi. Nel primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio con Ferrari che risolve con il ginocchio un angolo di Traorè dopo un velo di Frattesi. Traversa di Laurentiè che manca il raddoppio; nella ripresa buon avvio del Monza che al 60' trova il pari con Caprari al suo quarto gol stagionale. Poi occasioni da una parte e dall'altra con Berardi che fallisce due ottime chance con il piede destro. Il Monza sale a quota 22 in classifica, il Sassuolo interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive e torna a +5 dal Verona.