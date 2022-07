A Moena doppietta Sottil e poker Fiorentina al Trento

RIPRESA - Terzo gol della Fiorentina nella ripresa con il diagonale vincente ancora di Sottil. La squadra di mister Lorenzo D'Anna è tornata in partita al 58' con la rete di Belcastro su ottimo suggerimento di Galazzini uno dei migliori per il Trento. Quarto gol della Fiorentina con la deviazione sottomisura del neoentrato Jovic al minuto 80'. Il 4-3-3 della Fiorentina ha esaltato la manovra viola e permesso al numero 11 Sottil di giocare una buona gara. Prestazione anche buona del Trento con i ragazzi di D'Anna che hanno imbastito qualche bella manovra sorretti dalla classe di Christian Pasquato che ha cercato la via del gol con più insistenza. L'ex Juve sia nel primo che nella ripresa ha impegnato severamente la retroguardia toscana. Un test probante per la Fiorentina contro la formazione trentina che milita nel campionato di Serie C.