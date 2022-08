A Parisi risponde Strefezza: 1-1 tra Lecce ed Empoli. Fiorentina e Napoli senza gol

Sei squadre in vetta alla classifica dopo tre turni

Nelle ultime due partite della terza giornata di Serie A, pari in entrambe le gare. A Lecce è 1-1 con gol del vantaggio dell'empolese Parisi in avvio poi Strefezza ha pareggiato alla fine del primo tempo. Pari a reti bianche invece a Firenze tra la squadra viola e il Napoli. Match non proprio spettacolare al Franchi. Il Napoli raggiunge le altre cinque al comando della classifica.