Acerbi, l’agente: “Vuole restare all’Inter”

Le parole dell'agente del difensore sul futuro, che vede due strade: permanenza in nerazzurro o il ritorno in biancoceleste

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Federico Pastorello ha parlato del futuro di Francesco Acerbi. Il difensore è arrivato all'Inter nel corso della precedente sessione di mercato estiva e vuole vederci chiaro sul proprio futuro. "C'è un diritto di riscatto che era stato inserito al termine del mercato, a fine stagione ci si aggiornerà perché Francesco vuole rimanere. La Lazio e il suo tecnico hanno preso altre strade e stanno facendo bene. Dubito che Acerbi possa essere ancora utile alla Lazio, come non credo che lui stesso voglia tornarci" ha dichiarato l'agente del calciatore.