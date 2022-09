Adani gioca il derby: “Inter, ecco cosa devi fare contro il Milan…”

Parla l'ex difensore in vista del match tra le due milanesi.

Redazione ITASportPress

In vista del derby Milan-Inter di oggi, Lele Adani, storico ex difensore, ha voluto dire la sua sui temi caldi della sfida soffermandosi in modo particolare sulla squadra nerazzurra di Simone Inzaghi. Parlando a Tuttosport, l'ex giocatore ha detto: "Il Milan è molto consapevole della sua forza. Ci vorrà la miglior Inter per riuscire a contrastarlo. L’Inter non potrà concedere quello che ha fatto in questo mese e mezzo. La squadra di Pioli ha tante soluzioni per colpire e dietro non bisogna sbagliare niente se Inzaghi vorrà fare un risultato positivo".

Ancora sull'Inter: "Parliamo di una squadra fisica e con Lukaku lo è ancora di più e se non sei al meglio puoi fare fatica. Poi ha subito qualche gol di troppo. Deve rispettare il suo credo calcistico, solo così tornerà tra le prime e potrà lottare per lo scudetto fino alla fine". "L'arrivo di Acerbi sistema la difesa? Nel momento che non cedi Skriniar al Psg, che rinunci a tanti soldi ha fatto una cosa forte, ha fatto una scelta di continuità. Serviva un uomo esperto nelle rotazioni e Acerbi lo è. Penso sarà fondamentale valutare chi non è partito ma avuto le possibilità per farlo. Penso a Dumfries, penso a Skriniar e soprattutto a Gosens". E ancora su Gosens: "L’Inter deve vincere la sfida per la titolarità di Gosens. Con la partenza di Perisic è fondamentale trovare un giocatore con le stesse caratteristiche, con lo stesso rendimento".

"L’Inter non si deve impigrire. L’Inter è una squadra che di solito fa la partita ma può soffrire qualche ripartenza perché la difesa nerazzurra è molto esperta ma non molto veloce. Deve essere pronta alla velocità alla tecnica giocatori come Leao, come De Ketelaere". Sui top dell'Inter: "Lautaro Martinez e Barella", ha concluso Adani.