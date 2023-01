Lookman, assist, gol e numeri da capogiro: l’Atalanta può sognare

Ademola Lookman è senza dubbio una delle sorprese più liete della nostra Serie A. Gasperini non lo toglie mai dal campo e il nigeriano ha risposto presente per l'ennesima volta.

Nemmeno in partite sulla carta un po' più complesse, come per esempio a Torino con la Juventus, Lookman è apparso impaurito o sottotono, anzi. Lo ha dimostrato ampiamente ieri sera: una prova super, a conferma di un campionato stellare e di un trend pazzesco.

Nell'anno in cui Zapata e Muriel hanno dato segnali evidenti di calo e con un Hojlund ancora in fase di rodaggio vista la giovanissima età, ci sta pensando proprio Lookman a tenere vivi i sogni di Champions League dell'Atalanta. La Dea si dimostra ancora una volta ampiamente competente nello scovare giocatori giovani ma di grande talento. Lookman è l'ultimo ad aggiungersi alla lista e probabilmente sarà la prossima importante plusvalenza.

Il nigeriano ha rivelato di non aver mai avuto un allenatore come Gasperini. Quel che è certo è che nessun tecnico l'ha fatto rendere a livello realizzativo come sta facendo quest'anno. 13 gol in 19 partite tra campionato e Coppa Italia sono numeri da capogiro. Visti così si potrebbe pensare ad un centravanti di razza, ad un classico numero 9, ma Lookman è tutt'altro. E' un esterno offensivo che sa fare tutto: dribbla, accelera, salta l'uomo, rifinisce e finalizza. Ha fame e determinazione, non si stanca mai e lotta su tutti i palloni. Un giocatore completo che ha ancora voglia di stupire tutti.