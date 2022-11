Agnelli rompe il silenzio: “Juventus più grande di chiunque la guidi”

Le parole dell'ormai ex numero bianconero

Andrea Agnelli si è dimesso dall'incarico di presidente della Juventus e a pochi giorni dalla notizia che ha sconvolto il mondo del calcio è tornato a parlare. L'ex numero uno non ha rinunciato all'impegno fissato con lo Juve Club Parlamento in Senato e quella è stata l'occasione per parlare, velocemente, della questione. Queste le parole riportate dall'Ansa: