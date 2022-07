Allegri benedice Dybala alla Roma: “Squadra giusta per lui perché…”

Nelle scorse ore Paulo Dybala è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma . Annuncio e prime parole per la Joya che dopo aver lasciato la Juventus ha trovato così una nuova squadra in Serie A. Proprio sulla scelta del club giallorosso da parte dell'argentina ha parlato chi lo conosce bene, Massimiliano Allegri , tecnico della Vecchia Signora.

Il mister bianconero, a DAZN, ha avuto modo di parlare brevemente di Dybala e del suo trasferimento: "Cosa ne penso? Beh, prima di tutto gli faccio un grosso in bocca al lupo perché Paulo comunque ha dato tanto alla Juventus", le parole di Allegri. "E’ un giocatore molto tecnico, molto bravo ed io credo che farà bene alla Roma". E ancora: "Perché sono convinto che farà bene? Credo che sia la squadra giusta per lui, perché è un giocatore a cui serve un Abraham davanti e poi c’è Mourinho che è molto bravo come allenatore".