Allegri: “Pogba? Il calcio perde un giocatore straordinario”

La Juventus ha vinto il derby contro il Torino grazie alle reti di Federico Gatti e Arek Milik . L'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri , ha parlato anche di Paul Pogba . Il francese, infatti, è attualmente sospeso dopo la positività al doping, confermata anche dalle controanalisi ( Qui le ultime sulla vicenda ). "Umanamente sono molto vicino a Paul - ha dichiarato a Dazn - Il calcio perde un giocatore straordinario , diverso da tutti gli altri. Per il momento è sospeso ma a noi dispiace molto. Da un punto di vista psicologico per lui non sarà semplice".

"L'obiettivo è il quarto posto"

Oltre a un commento su Paul Pogba, l'allenatore bianconero ha confermato l'obiettivo stagionale, ovvero raggiungere la qualificazione in UEFA Champions League: "È sempre quello, il quarto posto. Ma questo non precludere di puntare anche a altro perchè siamo la Juventus. Bisogna riportare i piedi per terra e ricominciare a vincere le partite con normalità". Infine un commento su Federico Chiesa: "Lui va in nazionale, è tranquillo".