Alleluia Sampdoria: dopo 10 mesi vince a Marassi. Gabbiadini stende il Verona

Prima vittoria in casa per i blucerchiati

La Sampdoria dopo 10 mesi torna a vincere in casa. Non succedeva dallo scorso mese di maggio con la Fiorentina superata a Marassi. I blucerchiati hanno battuto davanti al proprio pubblico il Verona con il punteggio di 3-1. Nel primo tempo è partita forte la squadra di Stankovic che poi nella ripresa si è abbassata troppo soffrendo ma all'ultimo secondo è arrivato il gol del 3-1 definitivo. Il grande protagonista dei primi 45' è Gabbiadini che ha sbloccato la gara al temine di una mischia nell'area veronese sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio è stato invece propiziato da un'incertezza di Tameze che ha regalato un pallone allo stesso Gabbiadini bravissimo a calciare rapidamente sorprendendo Montipò. Uscito per infortunio nel Verona Djuric, al suo posto Gaich. Sampdoria che è andata all'intervallo con il doppio vantaggio. Nella ripresa dopo due gol annullati ai gialloblù a Gaich, Faraoni ha accorciato a 2' dalla fine poi nel recupero la terza rete blucerchiata di Zanoli in contropiede su assist di Jesè. Vittoria che consente alla Sampdoria di arrivare a quota 15 a -9 dallo Spezia.