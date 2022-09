Altafini gioca Milan-Napoli: “Gioco azzurri mi ha impressionato ma i rossoneri…”

"Il gioco del Napoli mi ha impressionato ma tra i due allenatori scelgo Pioli", ha detto Altafini . "Il Milan ha voglia di vincere, ha grinta, non ha paura degli avversari, se perde poi recupera. Sarà una bella sfida perché al Napoli giocano tutti e 11 incredibile bene e il Milan sta ripetendo quello che faceva l’anno scorso. E’ una partita che ricalca un po’ le sfide del Milan di Gullit, di Van Basten, il Napoli di Maradona".

Su quale assenza peserà di più tra quella di Leao, sponda rossonera, e quella di Osimhen per i partenopei: "Leao perché è la punta di diamante dei rossoneri. Fa gol ma crea occasione per gli altri. Chiaramente poi sentirà la mancanza di entrambi, hanno una bella percentuale di positività in campo".